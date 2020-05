Piotr Całbecki: Personel medyczny to bohaterowie naszych czasów

Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki złożył kondolencje rodzinie pielęgniarki zmarłej na COVID-19. To pierwsza śmiertelna ofiara koronawirusa wśród personelu medycznego w województwie.

- Odeszła nasza współpracowniczka i wspaniała osoba, która niosła pomóc innym, narażając swoje zdrowie i życie. Poniosła tego konsekwencje. To pokazuje jak wielką wartością jest praca wszystkich pracowników służby zdrowia, że są to bohaterowie naszych czasów i że nie gdzieś w dalekich Włoszech, ale na naszych naszych oczach tutaj w Toruniu, w naszym województwie również dochodzi do takich heroicznych sytuacji. Chcę myślą i modlitwą objąć rodzinę, osierocone dzieci pani Kasi... Ten przykład jest dla nas też przestrogą, żebyśmy stosowali się do wszelkich rygorów - powiedział Piotr Całbecki.Katarzyna Zawada pracowała na oddziale obserwacyjno-zakaźnym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. Leczona była w Grudziądzu. Miała 52 lata.We wtorek 12 maja obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek.