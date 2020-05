Nowe przedszkole budowane jest w gminie Lniano koło Świecia. Placówka powstanie do końca roku. W przedszkolu bawić się i uczyć się będzie 100 maluchów.

- Czekaliśmy na to wiele lat, dokumentacja powstała 4 lata temu. Plany są takie, żeby do 15 grudnia nowe przedszkole było gotowe na przyjęcie dzieci - powiedziała Zofia Topolińska - wójt gminy Lniano.Obiekt będzie miał ponad 600 metrów kwadratowych powierzchni.- Będą tam 4 sale przedszkolne z węzłem sanitarnym i szatnią przy każdej z nich. Dodatkowo gabinety: logopedy, dyrektora, intendenta i bardzo duża kuchnia - dodaje Dariusz Łobocki, dyrektor Szkoły Podstawowej w Lnianie.Powstaną miejsca parkingowe i zatoczka dla autobusów. W kompleksie budynków znajdzie się też miejsce na zorganizowanie jednego oddziału żłobkowego.Przedszkole ma kosztować prawie 3 mln zł, milion złotych to dotacja z budżetu państwa.