Jest dużo tańszy i prostszy od swoich zagranicznych odpowiedników, ale tak samo ratuje życie. Zespół naukowców z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego zaprezentował prototyp nowego respiratora.





Urządzenie już wkrótce ma pomóc chorym na Covid-19, a z czasem zapoczątkować nową linię produkcji wyłącznie polskich maszyn. Jak informuje z-ca komendanta Szpitala Wojskowego w Bydgoszczy, dr n. med. Robert Włodarski, zespół postawił sobie zadanie z pozoru niemożliwe do wykonania:– Przede wszystkim skupiliśmy się na tym, żeby był szybki w produkcji. Z drugiej strony chodzi o to, żebyśmy się mogli zająć profesjonalnie leczeniem pacjenta z ciężką patologią płucną, w związku z tym, prosty respirator nie może być tak aż granicznie prosty, on musi zapewniać bezpieczeństwo pacjenta, który jest wentylowany mechanicznie, musi być też narzędziem terapeutycznym dla lekarza. Musi mieć tryb wentylacji, który umożliwia leczenie i kontrolowanie stanu zdrowia pacjenta. Jestem naprawdę zadowolony z naszego końcowego produktu – powiedział dr Robert Włodarski.Jeżeli prototyp pomyślnie przejdzie kolejne testy techniczne, rozpoczęcie jego produkcji jest możliwe w trybie nadzwyczajnym. Szacunkowy koszt jednego urządzenia (nie wliczając wynagrodzenia wykonawcy) to 15 tysięcy złotych. Bydgoscy naukowcy otrzymali na swoje badania dotację z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w wysokości 125 tysięcy złotych. Dziś na uczelni gościł też wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Wojciech Maksymowicz.