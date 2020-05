Prezydent Rafał Bruski/fot. Archiwum

Rafał Bruski złoży skargę się na współpracę z sanepidem do wojewody i premiera. Prezydent Bydgoszczy poinformował o tym w czasie konferencji Unii Metropolii Polskich, w której uczestniczyli również przedstawiciele władz Wrocławia i Rzeszowa.

Zdaniem prezydentów tych miast współpraca rządu z samorządami jest na bardzo niskim poziomie, a o wszelkich zmianach samorządowcy dowiadują się na ostatni moment. Jak poinformował Rafał Bruski dopiero dzień przed planowanym otwarciem przedszkoli i żłobków, otrzymał on konkretne wytyczne dotyczące zasad ich funkcjonowania.



- Boję się w sytuacji, kiedy dowiemy się, że za chwileczkę mają ruszyć szkoły, a my nie będziemy przygotowani. Dlaczego udało się w Rzeszowie? Bo była współpraca z sanepidem. Jakie stanowisko zajął powiatowy inspektor sanitarny w Bydgoszczy? W ogóle nie chce się w to włączyć. Dla mnie to jest skandaliczne. My chcemy współpracować, ale należy nas traktować po partnersku, a nie zaskakiwać, bo gra jest o najwyższą cenę - o życie i zdrowie naszych dzieci i naszych najbliższych - powiedział Rafał Bruski.



Uczestnicy konferencji skarżyli się także na ogromne wydatki, które muszą ponieść w czasie epidemii i niewielkie wsparcie finansowe ze strony rządu.