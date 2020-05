Krzysztof Gawkowski: Opozycja musi być rozsądna

Poseł Krzysztof Gawkowski - przewodniczący Klubu Parlamentarnego Lewicy, w Rozmowie Dnia Polskiego Radia PiK, zadeklarował, że Lewica będzie głosować wraz z Prawem i Sprawiedliwością, jeśli obóz rządzący będzie przedstawiał rozsądne propozycje dla przezwyciężenia istniejącego kryzysu.

- Lewica nigdy nie chciała być w opozycji totalnej i nigdy się do takiego obozu nie zapisze. Jeżeli są mądre propozycje PiS-u, to my będziemy z nimi głosowali, bo chodzi o to, żeby ulżyć obywatelom, żeby dać im nową szansę odbudowania się w tej rzeczywistości postkoronawirusowej, ale na pewno nie będzie tak, że będziemy wszystko odrzucali w czambuł i krytykując mówili: Nie ma naszej zgody, bo jesteśmy opozycją. Opozycja musi być rozsądna i taką zamierzaliśmy być Lewica - powiedział Krzysztof Gawkowski.