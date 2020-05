Działacze Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Komitetu Wyborczego Roberta Biedronia i biura posła Roberta Kwiatkowskiego złożyli kwiaty na grobie Juliana Nowickiego. Fot. Michał Zaręba

Działacze Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Komitetu Wyborczego Roberta Biedronia i biura posła Roberta Kwiatkowskiego złożyli kwiaty na grobie Juliana Nowickiego, postrzelonego podczas manifestacji robotniczych w Toruniu w 1936 roku.

- Dziś pamiętamy również o wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej - powiedział przewodniczący toruńskich struktur SLD Krzysztof Podgórski.



- Świętujemy Święto Pracy, ale również 16. rocznicę wprowadzenia Polski do Unii Europejskiej, czego dokonały rządy lewicy - podkreślił Podgórski.



- Lewica zawsze świętowała 1 maja. Zbieraliśmy się razem, pokazywaliśmy połączenie swoją determinacją w walce o sprawy klasy robotniczej. Dzisiaj również - powiedział

Marian Frąckiewicz wiceprzewodniczący Rady Miejskiej SLD.



- Korzystając z okazji chciałem zaapelować o udział w wyborach i oddanie głosu na kandydata lewicy. Nasz kandydat przystąpi do tej rozgrywki i podejmie trud, żeby w końcu w tym kraju kierunek działania był jasny, sprecyzowany, przede wszystkim na człowieka. Dlatego nie poddajemy się, będziemy walczyć do końca, mimo że sytuacja niestety nie sprzyja przeprowadzeniu wszystkiego tak, jakbyśmy sobie tego życzyli - powiedział Bartosz Kostański z komitetu Wyborczego Roberta Biedronia.



W Bydgoszczy lewicowi działacze złożyli kwiaty pod Pomnikiem Wolności.