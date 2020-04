Prof. Kornelia Kędziora-Kornatowska, dotychczasowa dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu, wygrała głosowanie elektorów w wyborach na prorektora ds. CM UMK, pokonując prof. Zbigniewa Włodarczyka, dziekana Wydziału Lekarskiego.

List wyborczy prof. dr hab. Kornelii Kędziory-Kornatowskiej

W poniedziałek, 27 kwietnia odbyło się zebranie wyborcze elektorów z bydgoskiej części toruńskiego UMK. Spotkali się na internetowej platformie, by wskazać kandydata na stanowisko prorektora ds. Collegium Medicum.W głosowaniu elektronicznym wybrali prof. Kornelię Kędziorę-Kornatowską. I to jej nazwisko zostanie przedstawione rektorowi elektowi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.- Rektor może kandydata powołać lub odmówić jego powołania - mówi Marcin Czyżniewski, rzecznik toruńskiego UMK. - Będzie miał czas najpóźniej do 1 lipca, ale zapowiedział, ze uczyni to znacznie wcześniej, aby powołać prorektora ds. Collegium Medicum. Rektor - elekt może w wyjątkowym przypadku tej kandydatury nie zaakceptować i wtedy zbierze się ponownie kolegium elektorów i przedstawi kolejną kandydaturę. Dotyczy to także wszystkich dziekanów, nie tylko prorektora do spraw Collegium Medicum - mówi Marcin Czyżniewski, rzecznik prasowy UMK.Prof. Kornelia Kędziora-Kornatowska stawia na integrację oraz wspólne działanie wydziałów Farmaceutycznego, Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu. Widzi konieczność powołania zespołów interdyscyplinarnych, realizujących projekty badawcze, a ich członkami obok specjalistów z uczelni medycznej i UMK mają być także naukowcy z bydgoskiego UKW i UTP. Zależy jej na współpracy z bydgoskimi szpitalami uniwersyteckimi. Wśród priorytetów wskazuje na stworzenie Centrum Konferencyjno-Dydaktycznego, które jej zdaniem powinno powstać przy ul. Skłodowskiej-Curie. Jeśli chodzi o zarządzanie według niej "pracownicy nie są elementem biznesu". "Człowiek w pracy musi czuć się bezpiecznym, pracować bez napięć i w dobrych relacjach" - napisała przed wyborami w liście skierowanym do społeczności akademickiej.Obecnie funkcję prorektor ds. Collegium Medicum pełni prof. Jacek Manitius. 12 marca wybrano nowego rektora UMK. Został nim prof. Andrzej Sokala.