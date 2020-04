Jest pomysł jak zwiększyć liczbę testów na obecność koronawirusa w regionie! Marszałek województwa zwrócił się do sanepidu o opinię i zgodę na pobieranie próbek na Covid-19 w tak zwanym systemie niemieckim.

Takiego rozwiązania nie stosowano dotąd nigdzie w Polsce. - Niemcy wymyślili, że można badać 10 próbek w jednym. Jeśli ten eksperyment można by powielić u nas i zostałby zaakceptowany przez sanepid, to bardzo by poszerzyło możliwości badań, bo w jednej próbce badalibyśmy dziesięciu pacjntów – tłumaczy marszałek Piotr Całbecki.Jeśli wynik zmieszanego wymazu jest ujemny, nie trzeba robić indywidualnych badań. Dopiero w momencie wykrycia koronawirusa, próbki każdej osoby byłyby badane osobno. Władze regionu zamierzają sfinansować 10 tys. testów na obecność Covid-19 między innymi dla pracowników i podopiecznych domów pomocy społecznej oraz zakładów leczniczo-opiekuńczych w województwie.