3 dni zostały do końca zbiórki na rzecz Mateusza Oźminy z Przysieka pod Toruniem. 10-latek walczy ze wznową guza mózgu.

Szansą na wyzdrowienie jest bardzo kosztowna operacja w Stanach Zjednoczonych. Chłopiec podziękował za dotychczasowe wsparcie.– Chciałbym bardzo podziękować ludziom zaangażowanym w zbiórkę pieniędzy na wyjazd do Stanów Zjednoczonych na leczenie. Jak się teraz czuję? Po chemii bardzo mnie mdli, jestem bardzo osłabiony – powiedział Mateusz.- Niespełna rok temu, w maju 2019 roku, dowiedzieliśmy się, że syn ma złośliwego, wydzielającego, guza mózgu. Guz był wielkości cytryny, ale udało się go zmniejszyć chemioterapią do niewielkich rozmiarów - mówi mama chłopca.- We wrześniu 2019, dzięki działaniom lekarzy z lekarzom z Centrum Zdrowia Dziecka, pomyśleliśmy z nadzieją, że walka już jest zakończona, tymczasem przyszła bardzo złą wiadomość o wznowie...Chłopca można wesprzeć na portalu: siepomaga.pl/ratujemy-mateusza