Chodzi o to, by pomóc w zapewnieniu bezpieczeństwa personelowi i podopiecznym domów pomocy społecznej/fot. nadesłane

„Wspieramy DPS-y" - akcję pod takim hasłem zorganizowała Fundacja Lex Lupus z Torunia.

Chodzi o to, by pomóc w zapewnieniu bezpieczeństwa personelowi i podopiecznym domów pomocy społecznej. - Zbieramy środki ochrony osobistej -m.in. maseczki, rękawiczki jednorazowe, kombinezony, płyny dezynfekcyjne itp. Jesteśmy w kontakcie z organizatorami akcji „Rezerwa dla szpitali - Kujawsko-Pomorskie”, dzięki czemu wymieniamy się ważnymi informacjami, a także potrzebami - wyjaśnia Angelika Jaworska, prezes Fundacji Lex Lupus. - Prowadzimy też zbiórkę finansową, na Facebooku zamieszczamy aktualne potrzeby placówek - dodaje.Na portalu zrzutka.pl powstała zbiórka pod hasłem „Dom pomocy społecznej Kujawsko-Pomorskie". Można też dołączyć do facebookowej grupy „Wsparcie dla DPS Kujawsko-Pomorskie".