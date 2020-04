- W Szpitalu Miejskim w Toruniu zostało narażone życie pacjentów - uważa syn pacjentki oddziału hematologii. Kobieta została przyjęta do placówki 30 marca, kiedy pojawiło się już tam podejrzenie zakażenia koronawirusem.

Jak twierdzi mężczyzna, następnego dnia, po przepisaniu leków (bez żadnej informacji o zagrożeniu), jego matkę wypuszczono do domu. Nasz słuchacz relacjonuje również, że personel szpitala nie miał żadnych środków ochrony. - Personel nie chodził w maseczkach, nikomu nie sprawdzano temperatury. To nie służby odezwały się do nas, tylko sami musieliśmy szukać rozwiązania – opowiada syn zarażonej kobiety. - Dopiero czwartego dnia, od kiedy mamę zarażono, wówczas zdecydowano o pobraniu testu i nałożono kwarantannę. Dyrekcja powinna przewidywać, co się może stać.Matka mężczyzny leży obecnie na oddziale intensywnej terapii w szpitalu w Grudziądzu. - Wiele zarażonych osób z toruńskiej hematologii umarło. Błędów było mnóstwo, ewidentnie zostało narażone życie pacjentów hematologii, którzy mają odporność naprawdę znikomą – mówi syn pacjentki.Sprawa została zgłoszona prokuraturze. Dyrektor szpitala twierdzi, że oddział zamknięto 31 marca, po uzyskaniu informacji o dodatnim wyniku przewiezionej do Grudziądza pacjentki. - Działania były podejmowanie zgodnie z obowiązującymi procedurami epidemiologicznymi - komentuje.W placówce zakażenie koronawirusem potwierdzono u 34 osób z personelu i 17 pacjentów. Lecznica przyjmuje już pacjentów na oddziale urologi i chirurgii. W tym tygodniu prawdopodobnie pracę wznowi hematologia.