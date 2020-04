Do toruńskiej prokuratury wpływają pierwsze zgłoszenia od rodzin pacjentów Szpitala Miejskiego, w lecznicy stwierdzono zakażenia koronawirusem - ustaliło Polskie Radio PiK.

Informacje potwierdził rzecznik Prokuratury Okręgowej w Toruniu Andrzej Kukawski.– To osoby, które twierdzą, że mogło na ich szkodę zostać popełnione przestępstwo w związku z pobytem ich bliskich w tym szpitalu – powiedział Andrzej Kukawski.Do prokuratury miał zgłosić się między innymi syn hospitalizowanej pacjentki, a druga osoba po publikacjach medialnych.Na wniosek śledczych Sanepid miał sprawdzić, czy w placówce wdrożono odpowiednie procedury sanitarne. W tej chwili jest to niemożliwe.– Z uwagi na bieżące obciążenie pracowników toruńskiego Sanepidu wieloma działaniami związanymi z panującą epidemią. Natomiast taka kontrola mogłaby być przeprowadzona w okresie późniejszym, kiedy to zagrożenie zostanie zmniejszone – dodał Andrzej Kukawski.Śledczy sprawdzą czy w miejskiej lecznicy nie narażono życia i zdrowia pacjentów oraz personelu. Śledczy rozpoczęli czynności w tym kierunku po liście jednego z lekarzy szpitala, który opublikował ONET.W szpitalu zamknięto oddział hematologii, a także urologii ogólnej i onkologicznej. Koronawirusa wykryto u 34 pracowników i 17 pacjentów.