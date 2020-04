W woj. kujawsko-pomorskim potwierdzono siedem nowych przypadków zakażenia koronawirusem – poinformował we wtorek po południu rzecznik prasowy wojewody Adrian Mól. Łącznie w regionie na COVID-19 zachorowały dotąd 352 osoby. Dziewięć zmarło, a 20 wyzdrowiało.

Kolejni zakażeni to: trzy osoby z Torunia, jedna z Grudziądza oraz dwie z powiatu żnińskiego i jedna z powiatu lipnowskiego.Łącznie w województwie stwierdzono koronawirusa u 352 osób. Wyzdrowiało 20 osób. Na COVID-19 zmarło dziewięć osób.We wtorek poinformowano o śmierci dwóch mężczyzn - 70- i 75-latka. Obaj mieli choroby współistniejące i zostali przewiezieni do jednoimiennego szpitala zakaźnego w Grudziądzu z lecznicy w Toruniu.- W szpitalu zakaźnym w Grudziądzu hospitalizowanych jest 102 pacjentów w związku z koronawirusem; 41 z nich jest zakażonych, a 17 chorych jest podłączonych pod respirator - poinformowała we wtorek rzecznik prasowa lecznicy Izabela Hirsch-Lewandowska.W Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Wł. Biegańskiego, przemianowanym na jednoimienny zakaźny, jest 1100 łóżek. Placówka dysponuje 65 respiratorami.