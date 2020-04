345 - tyle potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem jest obecnie na Kujawach i Pomorzu. Odnotowano też 20 przypadków ozdrowieńców - poinformował wojewoda kujawsko-pomorski MIkołaj Bpgdanowicz.

- Są to osoby, które po wcześniejszym wyniku dodatnim uzyskały 2 wyniki ujemne i mogą już normalnie funkcjonować w przestrzeni publicznej i nie zarażają - podkreślił Mikołaj Bogdanowicz.Także szpitale, w których potwierdzono ostatnio przypadki koronawirusa wracają do normalnej pracy - dodaje wojewoda.- Mówimy tutaj o szpitalu we Włocławku, o Szpitalu Miejskim w Toruniu oraz o Bizielu, wojskowym, Szpitalu Dziecięcym, szpitalu MSWiA w Bydgoszczy - to jednostki, w których stwierdziliśmy zakażenie wśród lekarzy, pielęgniarek oraz pacjentów. W wyniku podejmowanych działań przez dyrekcję tych szpitali i sanepid sytuację mamy obecnie opanowaną i poszczególne oddziały tych szpitali wracają do normalnego trybu pracy - podkreślił wojewoda.Mikołaj Bogdanowicz przypomina też, że od najbliższego czwartku (16 kwietnia) będzie obowiązek zakrywania nosa i ust w miejscach publicznych. Wychodząc z domu trzeba będzie więc mieć maseczkę, chustę lub szalik.