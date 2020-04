Regionalne targowiska mają się chronić przed koronawirusem. W zeszłą środę rząd zalecił, by m.in. przy jednym straganie stały tylko 3 osoby oddalone od siebie. W pierwszą sobotę obowiązywania nowych zasad, sprawdziliśmy, czy mieszkańcy i sprzedawcy się do nich stosują.

- Byłam dzisiaj na Modrakowej około 6:30. Sporo ludzi już było, ale odległości udawało się zachować. Sprzedawcy mieli założone rękawiczki i plandeki zawieszone na wysokości twarzy, ale to, co się działo później, a widziałam, gdy przechodziłam obok - masakra.- Z jednej strony, sprzedawcy noszą rękawiczki i proszą ludzi, o to, żeby zachowali dystans, ale jednak ludzi jest sporo, tłoczą się...- Na Bartodziejach były kolejki do mięsnego, do piekarni, drogerii. Przy straganach z warzywami sam układ stoiska wymuszał, na szczęście, zachowanie bezpiecznej odległości, ale w wąskich alejkach było tłoczno i nie dało się zachować bezpiecznej odległości. Nie ma też na rynku takiej dyscypliny, jak w innych sklepach.- Nigdy już nie pójdę na targowisko w weekend. Pójdę w tygodniu, kiedy jest mniej ludzi...- usłyszała Kamila Zroślak od klientów bydgoskich targowisk.Policja apeluje i przestrzega:- Przemieszczajmy się tylko tam, gdzie jest to niezbędne. Policjanci cały czas kontrolują i informują o nowych obostrzeniach. Pomaga nam w tym też Żandarmeria Wojskowa. Na ulicach Bydgoszczy pojawia się coraz więcej patroli. Nie tylko zmotoryzowanych ale też pieszych. Wspomaga nas Straż Miejska, a także Żandarmeria Wojskowa. Patrole z żołnierzami można już spotkać na ulicach naszego miasta. Wszystko po to, aby zapewnić mieszkańcom bezpieczeństwo.Zadaniem funkcjonariuszy jest przede wszystkim egzekwowanie obowiązujących obostrzeń, a także reagowanie na zgłoszenia mieszkańców. Przypominamy, że patrole sprawdzają miejsca gromadzenia się ludzi, środki publicznego transportu, miejsca wypoczynku i rekreacji. Nie ignorujmy nowy zasad bezpieczeństwa. W końcu chodzi o nasze zdrowie i życie!Przypominamy, że na jedną czynną kasę (stoisko) przypadają tylko 3 osoby, a między osobami powinien być zachowany odstęp minimum 2 metry. Ponadto godz. 10-12 są zarezerwowane jedynie dla osób w wieku 65 plus.