9-letni pacjent Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Toruniu jest zakażony koronawirusem. Dziecko zostało przewiezione do szpitala jednoimiennego w Grudziądzu — poinformował rzecznik prasowy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu Janusz Mielcarek.

- Potwierdzam informację o zakażeniu koronawirusem u pacjenta szpitala dziecięcego, przebywającego na oddziale pediatrii, alergologii i kardiologii dziecięcej. Tam hospitalizowana była dwójka dzieci, więc oboje zostali przewiezieni wczoraj do szpitala zakaźnego w Grudziądzu - powiedział Mielcarek.Pracownicy oddziału objęci zostali kwarantanną. Nie wiadomo jeszcze czy są zakażeni koronawirusem SARS-CoV-2.- Oddział został czasowo zamknięty. Na szczęście w tej chwili przyjęć do szpitala zespolonego, którego częścią jest szpital dziecięcy, jest dużo mniej, bo planowane przyjęcia zostały odroczone - podkreślił Mielcarek.Przyznał, że jest to pierwszy potwierdzony przypadek zakażenia koronawirusem u pacjenta szpitala zespolonego na oddziałach innych niż zakaźny.- W naszym szpitalu zakaźnym przebywa obecnie dwóch pacjentów chorych na COVID-19. Hospitalizowane są także dwie osoby z podejrzeniem zakażenia. Dostaliśmy ostatnio sporo wyników ujemnych, więc będziemy wypisywali te osoby do domu - powiedział Mielcarek.Lekarz poinformował, że obecnie obłożenie wojewódzkiego szpitala w Toruniu należy szacować na ok. 50 procent. (PAP)