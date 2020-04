Wojewoda kujawsko - pomorski zawiadamia o kolejnych ośmiu osobach zakażonych koronawirusem w naszym regionie. Łącznie chorują 84 osoby.

Siedemdziesiąta siódma osoba to kobieta w sile wieku z powiatu bydgoskiego, obecnie przebywa w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. Jana Biziela w Bydgoszczy, jej stan jest dobry,- siedemdziesiąta ósma osoba to kobieta w sile wieku z Bydgoszczy, obecnie przebywa w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Bydgoszczy, jej stan jest dobry;- siedemdziesiąta dziewiąta osoba to kobieta w sile wieku z powiatu mogileńskiego, obecnie przebywa w Wojewódzkim Szpitalu Obserwacyjno-Zakaźnym w Bydgoszczy, jej stan jest dobry;- osiemdziesiąta osoba to kobieta w sile wieku z powiatu świeckiego, obecnie przebywa w kwarantannie domowej, jej stan jest dobry;- osiemdziesiąta pierwsza osoba to młoda kobieta z Włocławka, obecnie przebywa w kwarantannie domowej, jej stan jest dobry;- osiemdziesiąta druga osoba to mężczyzna w sile wieku z Torunia, obecnie przebywa w kwarantannie domowej, jego stan jest średni;- osiemdziesiąta trzecia osoba to starsza kobieta z powiatu toruńskiego, obecnie przebywa w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym w Grudziądzu, jej stan jest ciężki, stabilny;- osiemdziesiąta czwarta osoba to kobieta w średnim wieku z powiatu toruńskiego, obecnie przebywa w kwarantannie domowej, jej stan jest dobry;Aktualne informacje związane z sytuacją zagrożenia koronawirusem na tereniewojewództwa kujawsko-pomorskiego:Stan na dzień 01.04.2020 r.:- liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie - 84- liczba osób hospitalizowanych - 74- liczba osób aktualnie w kwarantannie - 9375- liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 1398- liczba pobranych próbek - 2301W Polsce liczba zakażonych koronawirusem wynosi 2420, z czego 36 osób zmarło.