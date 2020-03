Klub Koalicji Obywatelskiej apeluje do prezydenta Torunia i radnych o wspólne stanowisko w sprawie zmiany terminu wyborów. - Skupmy się teraz na walce z koronawirusem - odpowiada przewodniczący klubu radnych PiS.

Radny KO Piotr Lenkiewicz przypomina, że przeprowadzenie we Francji pierwszej tury wyborów samorządowych doprowadziło do zakażania większości członków komisji wyborczych i wolontariuszy oraz przyczyniło się do rozprzestrzenienia się koronawirusa.- Zdrowie Polaków jest najważniejsze - mówi toruński radny Koalicji Obywatelskiej.- W tym momencie, czyli przed kulminacyjną falą i liczba zarażenień koronawirusem w Polsce nawet myślenie o możliwości przeprowadzenia wyborów jest kompletnie oderwane od rzeczywistości. Jest wyrazem całkowitej nieodpowiedzialności, a tylko i wyłącznie myśleniem o partykularnym politycznym interesie, robionym na plecach i zdrowiu polskiego społeczeństwa. Apelujemy do wszystkich środowisk decyzyjnych o podjęcie decyzji o odwołaniu wyborów prezydenckich - argumentuje Piotr Lenkiewicz.- Prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że w przypadku dużego zagrożenia epidemiologicznego wybory nie odbędą się w pierwotnym terminie - odpowiada radny Wojciech Klabun, przewodniczący klubu Prawo i Sprawiedliwość w toruńskiej radzie miasta.- Myślę, że musimy poczekać dwa - trzy tygodnie, do połowy kwietnia i nadchodzący czas będzie dla nas wszystkich kluczowy. Stąd uzasadnione apele o odpowiedzialność, o pozostawanie w domach. Przełożyć wyborów nie da się od tak. Trzeba wprowadzić stan wyjątkowy, który z kolei prowadzi do ograniczenia swobód obywatelskich, do jeszcze większych strat w biznesie. W tym momencie tak naprawdę powinniśmy skupiać się na tym, co jest najważniejsze, czyli ludzka solidarność, wzajemna pomoc w walce ze skutkami koronawirusa, a nie polityczna walka, którą próbuje nas straszyć opozycja - odpowiedział Wojciech Klabun.Prezydent Torunia Michał Zaleski napisał w internecie, że „parlamentarzyści jak i Prezydent RP powinni uwzględniać napływające postulaty i prośby oraz przede wszystkim podejmować odpowiedzialne decyzje”.Wybory prezydenckie mają odbyć się 10 maja.