2 miliony złotych przeznaczą Lasy Państwowe na walkę z epidemią koronawirusa. Duża część ogólnopolskiej kwoty - bo 370 tysięcy - to pieniądze od Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.

Pieniądze od kujawsko-pomorskich leśników przeznaczone zostaną m.in. na zakup respiratora dla szpitala zakaźnego w Bydgoszczy, ambulansu dla szpitala specjalistycznego w Chojniach, a także środki ochrony osobistej dla szpitali zakaźnych w Toruniu i Grudziądzu oraz szpitali w Kościerzynie i Świeciu.- Dziękujemy w ten sposób służbom za ich pomoc w tym trudnym czasie - mówi Honorata Galczewska, rzeczniczka regionalnej dyrekcji w Toruniu.Pieniądze na środki ochrony osobistej trafią też do sanepidu dla osób, które pobierają wymazy do próbek, a także do żołnierzy WOT, którzy pomagają np. osobom starszym w zakupach.