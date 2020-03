Właściciel czarnego, pręgowanego amstafa poszukiwany. Pies pogryzł sześcioletnie dziecko w Tuszynach-Koronowie. Rodzina malucha apeluje do właściciela psa, by się ujawnił.

Do pogryzienia dziecka doszło w minioną sobotę w Tuszynach - Koronowo przy pomoście wędkarskim, na wysokości Baru u Emilki. Rodzina pogryzionego dziecka apeluje do właściciela psa o przekazanie oryginału zaświadczenia szczepienia zwierzęcia do Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy (na nazwisko Aleksander Mazurkiewicz). W przeciwnym razie dziecko będzie musiało przyjąć serię bolesnych szczepień przeciwko wściekliźnie.Apel został udostępniony w Internecie. Policja oficjalnego zgłoszenia o pogryzieniu dziecka nie otrzymała. - Ale po sygnałach, które do nas docierają na pewno zajmiemy się sprawą - zapewnia Przemysław Słomski z biura prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. - Na pewno będziemy docierać do osób pokrzywdzonych i ustalać okoliczności tego zdarzenia, a w momencie, gdy będziemy mieli oficjalne zgłoszenie – ustalać właściciela zwierzęcia – zapowiada.Policjanci przypominają, że za niezachowanie należytej ostrożności przy trzymaniu psa, właściciela może spotkać odpowiedzialność karna.