- Tarcza antykryzysowa zaproponowana przez rząd ma swoje zalety, ale propozycje dla przedsiębiorców są niewystarczające - uważa poseł Paweł Szramka. Polityk Koalicji Polskiej oczekiwałby dla nich większej pomocy.

- Przede wszystkim dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców bez konieczności spełniania jakichkolwiek kryteriów. Ponadto wprowadzenie wszelkiej abolicji dla firm oraz zawieszenie danin publicznoprawnych, przede wszystkim PIT, CIT, VAT oraz składki na ZUS na przynajmniej 3 miesiące. Poza tym natychmiastowy zwrot VAT, bo często firmy bazują na tym, że oczekują na ten zwrot, ponieważ jest to dla nich zastrzyk finansowy po to, żeby mogły dalej inwestować. Ponadto również zwiększenie limitu nieoprocentowanych pożyczek przynajmniej do 50 tys. zł dla firm, bo zaproponowane obecnie 5 tys. zł, to dla firmy nie jest żaden zastrzyk finansowy - powiedział Paweł Szramka.