20 etatów kierowców autobusów zamierzają do końca maja zredukować Miejskie Zakłady Komunikacyjne w Bydgoszczy. Decyzji tej nie zmieni obecna sytuacja epidemii koronawirusa i związane z nią zwiększone zapotrzebowanie na kursy komunikacji publicznej...

Dwóch kierowców z wypowiedzeniami, którzy długotrwale chorowali, skierowało sprawę do sądu pracy - dowiedziało się Polskie Radio PiK.- Nie jest prawdą jakoby absencja chorobowa pracowników była jedyną podstawą do zwolnienia - powiedział nam Andrzej Wadyński, prezes zarządu MZK.Sprawy do sądu pracy skierowało dwóch kierowców zatrudnionych na czas nieokreślony w MZK, którzy z powodu ciężkich chorób przebywali na długotrwałych zwolnieniach.Z decyzją o ich zwolnieniu nie zgadza się Andrzej Arnd, przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Komunikacji Miejskiej.Część kierowców, którym kończą się tymczasowe umowy o pracę, ma szansę utrzymać zatrudnienie na 3/4 etatu.