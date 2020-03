Żołnierze 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej od początku tygodnia wspierają prace Centrum Logistycznego Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych przy kompletowaniu paczek i załadunku wyrobów.

Pomoc żołnierzy została zainicjowana przez wojewodę kujawsko-pomorskiego, który wystąpił z wnioskiem do ministra obrony narodowej o bezpośrednie wsparcie TZMO.- Angażujemy się w przedsięwzięcia, których celem jest zapobieganie i opóźnianie rozprzestrzeniania się koronawirusa. Wiemy, że każda ilość materiałów opatrunkowych jest teraz na wagę złota, dlatego chcemy wspomóc nie tylko produkcję tych przedmiotów, ale też ich pakowanie oraz załadunek – podkreślił cytowany w komunikacie dowódca 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Krzysztof Stańczyk.Żołnierze brygady pracują w TZMO w trybie trzyzmianowym. - Mam wrażenie, że zdaję egzamin. To dziwne uczucie, bo tak naprawdę ten egzamin to sprawdzian mojej dyscypliny i zaangażowania się w realne działania. Dużo myślałam o tym, teraz realnie widzę, że robiąc rzeczy małe doskonali się nadrzędny cel, jakim jest pomoc innym ludziom. Nigdy nie przypuszczałam, że tak szybko będę poddana takiemu testowi - powiedziała szer. Roksana Wróblewska.