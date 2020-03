Po licznych skargach naszych Słuchaczy, związanych ze zmniejszeniem intensywności kursowania komunikacji miejskiej w Bydgoszczy, Zarząd Dróg wprowadził korekty.

Zarząd Dróg Miejskich, jak informowaliśmy, wprowadził sobotnie rozkłady jazdy nawszystkie dni, tłumacząc to sytuacją epidemiologiczną. Jednak nasi Słuchacze alarmowali, że w godzinach porannych zrobiło się tłoczno, co – ich zdaniem - sprzyja rozprzestrzenianiu się wirusów.Po interwencji Polskiego Radia PiK, Zarząd Dróg Miejskich wprowadził dodatkowe zmiany. Już od środy (18 marca):- na linii nr 6 zamiast tramwajów jedno-wagonowych zaczęły kursować dwu-wagonowe- na liniach 53, 64, 77 i 83 w miejsce autobusów krótkich, skierowano do ruchu autobusy przeguboweZ kolei od czwartku (19 marca):- na linii 76 przywrócony zostaje rozkład obowiązujący w dzień powszedni- do obsługi linii 54 dysponowane będą 4 autobusy długie- na liniach tramwajowych nr 4 i 7 pojawi się więcej składów dwu-wagonowych.