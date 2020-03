Jednej z pracowników toruńskiego urzędu czeka na wynik testu na obecność koronawirusa. Do czasu wyjaśnienia sprawy ponad 20 osób z wydziału środowiska i ekologi oraz biura ogrodnika miejskiego zostało oddelegowanych do pracy zdalnej.

Taką informację przekazał prezydent Torunia Michał Zaleski. Poinformował też, że miasto i Urząd Marszałkowski zamówiły maseczki od Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych. - Produkcja ruszyła, trwa testowanie produktu w specjalistycznej firmie w Belgi. Produkt jest już dopuszczony do sprzedaży. Gmina Miasta Toruń zakupi niezbędną, potrzebną ilość maseczek. W pierwszej kolejności trafią do osób objętych kwarantanną, następnie do osób, które mają z nimi kontakt i z osobami będącymi w grupie największego ryzyka – mówi prezydent.W Toruniu nie ma potwierdzonego przypadku zakażenia koronawirusem. Na wynik testów czeka co najmniej 25 osób.Niezbędne informacje miasto na bieżąco przekazuje na torun.pl.