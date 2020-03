Kilka dni mieszkanka Bydgoszczy nie mogła dowiedzieć się jaki jest wynik testu, który miał odpowiedzieć czy jest zarażona koronawirusem.

– Z moimi koleżankami z Poznania miałyśmy spotkanie koleżeńskie, po spotkaniu one wróciły do domu. Następnego dnia, we wtorek, okazało się, że jesteśmy „rozłożone”. Jedna koleżanka i ja - wysoka temperatura, ból w mięśniach i kaszel. Moja koleżanka z Poznania miała dwa tygodnie wcześniej kontakt z kolegą, który przyjechał z Mediolanu. Obie byłyśmy w strachu. Pojechałam w środę na Floriana do Szpitala Zakaźnego zrobić test na koronawirusa. Musiałam czekać, wreszcie wykonano mi ten test, wróciłam do domu. Od środy jestem w domu, nie wychodzę i próbuję się dowiedzieć jaki mam wynik. Nie wiem ile telefonów wykonałam, bo przestałam liczyć. W Szpitalu na Floriana powiedziano mi, że oni nie mają mojego wyniku, że mam dzwonić do powiatowego Sanepidu. Tam się nie mogłam dodzwonić, więc znów dzwoniłam na Floriana. Usłyszałem, że ten wynik jest w Warszawie. Po jakimś czasie słyszę, że mój wynik jest w Poznaniu, a pytać mam w Sanepidzie. Ja siedzę cały czas w domu, nie znam wyniku, a chcę być odpowiedzialna, żeby się z nikim nie kontaktować, ale nikt nie wie gdzie jest mój wynik? - mówi bydgoszczanka.W tym konkretnym przypadku sprawa się ostatecznie wyjaśniła. Wynik jest negatywny, czyli Nasz Słuchaczka nie ma koronawirusa. Gdzie zainteresowany może dowiedzieć się jakie są wyniki jego badań?– Jeśli chodzi o wyniki badań ,można kontaktować się z Sanepidem, nie mniej zachęcamy, aby oczekiwać na kontakt ze strony Sanepidu, bo to jest najpewniejsza ścieżka. Zdajemy sobie sprawę, że mieszkańcy mogą oczekiwać z niepokojem natomiast w tym tygodniu uruchomiliśmy trzy laboratoria na terenie województwa, w Szpitali Zakaźnym, w Instytucie Medycyny Sądowej i od dziś w wojewódzkim Sanepidzie, także teraz badania będą szybko realizowane, służby sanitarne będą zainteresowanych informować o wynikach badań – mówi Adrian Mól, rzecznik wojewody kujawsko-pomorskiego.Sanepid powinien skontaktować się zarówno w przypadku wyniku pozytywnego (stwierdzono koronawirusa), jak i negatywnego (nie stwierdzono koronawirusa).