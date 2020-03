Podopieczni regionalnych domów pomocy społecznej, którzy z powodu epidemii musieli je opuścić otrzymują bezpłatne gorące posiłki. Tymczasem bydgoski Caritas wstrzymuje wydawanie paczek potrzebującym.

Posiłki rozwożą podopiecznym domów opieki żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, którzy są jednocześnie pracownikami Urzędu Marszałkowskiego. Na początek wsparciem zostało objętych 30 seniorów z gminy Zławieś Wielka oraz 30 starszych osób z Górzna w powiecie brodnickim. Urząd Marszałkowski zachęca pozostałe samorządy, na terenie których działają domy pomocy społecznej, by włączały się do akcji. - W obliczu epidemii szczególną troską trzeba otoczyć właśnie seniorów, którzy, ze względu na zagrożenie, powinni bezwzględnie pozostawać w domach. Jednak wielu z nich mieszka samotnie i nie ma nikogo bliskiego, kto mógłby im zrobić zakupy czy wykupić leki. Nasza skierowana do nich pomoc ruszyła wczoraj. Chciałbym, aby był to przykład dla innych samorządów, do których jednocześnie kieruję pismo z prośbą o podobne działania - apeluje marszałek Piotr Całbecki.Tymczasem Caritas Diecezji Bydgoskiej do odwołania wstrzymuje wydawanie paczek żywnościowych w budynkach przy ul. Grodzkiej. Decyzja dyrektora Caritas Diecezji Bydgoskiej podjęta została w związku „z sytuacją epidemiologiczną, związaną z zagrożeniem zakażenia COVID-19" - czytamy na stronie organizacji. W przypadku potrzeby kontaktu można korzystać z informacji telefonicznej lub e-maila - informuje Caritas. Szczegóły na http://www.bydgoszcz.caritas.pl i pod numerem tel. 724 560 015 (sekretariat do odwołania będzie czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-14.00).