- Jest siedem przypadków koronawirusa w Kujawsko-Pomorskiem - taką informację podało Ministerstwo Zdrowia na Facebooku. Potwierdził ją wojewoda kujawsko-pomorski.

- Pięć osób zakażonych jest z Bydgoszczy, pozostałe dwie z powiatu nakielskiego i żnińskiego - mówi wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz. - Od wszystkich zostały pobrane próbki w ostatnich dniach i przebadane, te osoby były też wcześniej objęte kwarantanną.Pacjenci są w dobrym stanie. Pięć osób jest pod obserwacją lekarzy ze szpitala zakaźnego w Bydgoszczy, dwie pozostają na kwarantannie w swoich domach i są pod obserwacją sanepidu. - Cztery z tych siedmiu osób to rodzina z Bydgoszczy. Zakaził się mężczyzna, który miał kontakt z obywatelką Hiszpanii, która trafiła wcześniej do szpitala ze zdiagnozowanym koronawirusem. On zaraził trzy osoby ze swojej rodziny - informuje wojewoda.- Cały czas pracujemy, żeby sytuacja w regionie była jak najlepsza. W tej chwili funkcjonują cztery szpitale o podwyższonej gotowości - zakaźny i pulmunologiczny w Bydgoszczy, zespolony w Toruniu i jeden w Grudziądzu.Funkcjonują też trzy laboratoria w Bydgoszczy, które badają próbki - przy szpitalu zakaźnym i Instytucie Medycyny Sądowej w Bydgoszczy, a także dziś uruchomione laboratorium przy wojewódzkim sanepidzie.- pierwsza osoba to mężczyzna w sile wieku, przebywa w szpitalu zakaźnym w Bydgoszczy, jego stan jest dobry,- druga osoba to starszy mężczyzna, przebywa w szpitalu zakaźnym w Bydgoszczy, jego stan jest dobry,- trzecia osoba to starsza kobieta, przebywa w szpitalu zakaźnym w Bydgoszczy, jej stan jest dobry,- czwarta osoba to kobieta w sile wieku, przebywa w szpitalu zakaźnym w Bydgoszczy, jej stan jest dobry,- piąta osoba to młody mężczyzna, przebywa w szpitalu zakaźnym w Bydgoszczy, jego stan jest dobry,- szósta osoba to mężczyzna w sile wieku, przebywa w kwarantannie domowej, jego stan jest dobry,- siódma osoba to mężczyzna w sile wieku, przebywa w kwarantannie domowej, jego stan jest dobry.