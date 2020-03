Seniorom na pomoc! Przygotowano infolinie, pomagają też harcerze

Pomoc dla seniorów, osób samotnych i niepełnosprawnych uruchomiły największe miasta w regionie. W Bydgoszczy, Toruniu i we Włocławku działają infolinie dla potrzebujących, którzy z powodu zagrożenia koronawirusem nie powinni lub nie mogą wyjść z domu. Pomoc oferują także harcerze.

W Bydgoszczy czynne są dwa numery telefonów dla potrzebujących. Osoby starsze, samotne lub niepełnosprawne mogą zadzwonić i poprosić o zrobienie zakupów. Chodzi o podstawowe, codzienne produkty i leki.— Będą podawane identyfikatory tych zamówień, żeby się nikt nie podszywał pod wolontariuszy — powiedziała Iwona Waszkiewicz, zastępca prezydenta Bydgoszczy.Pomoc jest bezpłatna, osoby zainteresowane będą musiały pokryć jedynie koszt zamówionych zakupów. Leki kupowane będą na podstawie recept. Koszt zamówionych zakupów, który pokrywa zainteresowany, nie może przekroczyć kwoty 200 złotych. Zgłoszenia przyjmuje Biuro Zdrowia i Polityki Społecznej bydgoskiego ratusza, pod numerami telefonów: 668834007 oraz 668834006 od poniedziałku do piątku od 8:00 do 20:00.Osoby, które w ramach wolontariatu chciałyby pomóc miasto zachęca do kontaktu pod numerami telefonu 52 58 59 273 oraz 52 58 59 445 w godz. 8.00 – 20.00 (od poniedziałku do piątku).Z kolei w Toruniu działają całodobowe numery telefonów - 56 477 00 91 oraz 56 477 00 92.— Pracownicy MOPR pomagają nie tylko w zakupie jedzenia oraz innych artykułów czy leków, ale także udzielają porad — mówi Adrian Aleksandrowicz z toruńskiego ratusza.Także we Włocławku seniorzy i wszyscy potrzebujący, również ci podlegający kwarantannie, mogą liczyć na pomoc w zakupach. Wystarczy zadzwonić do Osiedlowej Sekcji Pomocy Społecznej:Osiedlowa Sekcja Pomocy Społecznej nr 1 „ŚRÓDMIEŚCIE”,tel. 54 423 23 00ospssrodmiescie@mopr.wloclawek.plOsiedlowa Sekcja Pomocy Społecznej Nr 2 „ZAZAMCZE”,tel. 54 411 19 60ospszazamcze@mopr.wloclawek.plOsiedlowa Sekcja Pomocy Społecznej nr 3 „WSCHÓD”,tel. 54 412 23 83, 54 412 23 84ospswschod@mopr.wloclawek.plOsiedlowa Sekcja Pomocy Społecznej nr 4 „POŁUDNIE”,tel. 54 411 62 61ospspoludnie@mopr.wloclawek.plWsparcie oferują także harcerze. W podbydgoskim Koronowie działają wspólnie ze społecznikami - mówi Włodzimierz Domek z Hufca ZHP w Koronowie.