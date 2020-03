Narodowy Fundusz Zdrowia, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, urzędy, spółdzielnie mieszkaniowe i wiele innych instytucji apeluje o to, by kontaktować się z nimi drogą telefoniczną, internetową lub za pośrednictwem poczty. Chodzi o ograniczenie bezpośredniego kontaktu i możliwość ewentualnego zarażenia koronowirusem. Oto najświeższe komunikaty.

W powiecie sępoleńskim od poniedziałku nie będą kursowały autobusy. Starosta zawiesił do odwołania wszystkie 19 kursów realizowanych przez operatora PKS Chojnice.



Od poniedziałku, 16 marca wprowadza się ograniczenia w dostępie do Urzędu Miasta Bydgoszczy. Ratusz zachęca do załatwiania spraw telefonicznie bądź za pośrednictwem internetu. Filia Urzędu Miasta w Zielonych Arkadach będzie zamknięta od soboty 14 marca. Kontakt z urzędnikami jest możliwy przede wszystkim elektronicznie lub telefonicznie. Ograniczenia potrwają do odwołania. Wszelkich informacji można zasięgać pod numerem infolinii 800-800-404 lub 52 58 58 913 - informacja.NFZ prosi o ograniczenie osobistych wizyt w funduszu do koniecznego minimum.Jeżeli uprawnienia pacjenta do danego wyrobu medycznego (np. kule, wózki, aparaty słuchowe) będą potwierdzone za pośrednictwem serwisów internetowych lub usług informatycznych Funduszu przez lekarza lub inną osobę uprawnioną, która zlecenie wystawia (w przychodni, w szpitalu), wówczas pacjent od razu (bez konieczności wizyty w NFZ) może udać z potwierdzonym zleceniem do sklepu medycznego lub apteki, aby zrealizować zlecenie.Papierowe zlecenie na zaopatrzenie w wyrób medyczny (o ile lekarz sam go nie zatwierdził do realizacji) można wysłać do NFZ tradycyjną pocztą. Pracownicy Funduszu odeślą je pod wskazany w korespondencji adres. To samo dotyczy leczenia uzdrowiskowego, wniosku o dobrowolne ubezpieczenieSzef MSWiA Mariusz Kamiński oraz szef MON Mariusz Błaszczak podpisali rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. Na mocy tego przepisu kwalifikacja w roku 2020 r. zostaje zakończona w piątek (13 marca br.).13 marca zakończyły działanie powiatowe komisje lekarskie kwalifikacji wojskowej na terenie całego kraju.Osoby, które otrzymały wezwania do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w okresie od 16 marca br. do 30 kwietnia br. NIE MAJĄ już tego obowiązku. Wezwania te tracą ważność.KAS zdecydowała się na czasowe ograniczenie dostępu do swoich jednostek, w tym urzędów skarbowych województwa kujawsko-pomorskiego. Skarbówki będą zamknięte do 27 marca 2020 r. KAS zachęca do korzystania z e-usług oraz kontaktu z urzędami skarbowymi poprzez e-PUAP i infolinie. Twój e-PIT i e-Deklaracje dostępne na podatki.gov.pl , pozwalają na rozliczanie podatków bez wizyty w urzędzie skarbowym.W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie obywateli w sądach od 13 do 31 marca 2020 r. przesuwane będą terminy rozpraw w postępowaniach, które nie mają naglącego charakteru.Gminna Przychodnia w Dobrczu w pierwszej kolejności udziela porad przez telefon. Do przychodni zgłaszają się pacjenci tylko w razie pilnej potrzeby. Osoby towarzyszące - poza opiekunami dzieci - zostają na zewnątrz. W sprawie recept na przedłużenie leków stałych, prosi się pacjentów o kontakt telefoniczny bądź wrzucenie kartki z informacją o nazwach leków do skrzynki przed przychodnią. Po wypisaniu recepty pacjent dostanie telefonicznie kod recepty. Szczepień nie wykonuje się do odwołania. Osoby nie będące pacjentami mają zakaz wstępu do przychodni.PLB poza odwołaniem lotów do Frankfurtu i do Warszawy, wprowadza nadzwyczajne środki ostrożności polegające na pomiarze temperatury wszystkich osób wchodzących na teren lotniska i wszystkich pasażerów przylatujących. Osoby z podwyższoną temperaturą lub objawami choroby będą kierowane do dodatkowej kontroli, zgodnie z decyzjami inspektora sanitarnego. Uruchomiono też infolinię pod numerem telefonu: 52 365 47 00