W poniedziałek, 16 marca rozpocznie się w Bydgoszczy oczyszczanie chodników, ścieżek rowerowych oraz jezdni. Na pierwszy ogień pójdzie Stare Miasto, Śródmieście wraz z Bocianowem oraz Bielawy i Stary Fordon.

Następnie zimowe oczyszczanie odbędzie się w Nowym Fordonie, Bydgoszczy Wschód, Siernieczeku i Brdyujściu oraz na Wilczaku, Miedzyniu, Błoniu, Wzgórzu Wolności, Wyżynach i Glinkach. Całe miasto ma zostać uprzątnięte po zimie do 6 kwietnia.Przegląd czeka też kosze na śmieci - ich kontroli poddany zostanie stan sanitarny, estetyczny i techniczny. Uzupełnione lub naprawione zostaną też wkłady koszy.W ramach wiosennych porządków na placach zabaw przede wszystkim przeprowadzane są następujące prace: wymiana piasku w piaskownicach (w każdej miejskiej piaskownicy wymieniany jest minimum dwa razy w okresie letnim, w tym pierwszy raz w ramach wiosennych kontroli po zakończeniu zimy), malowanie, czyszczenie i konserwacja urządzeń zabawowych, naprawa bezpieczne nawierzchni, naprawa lub wymiana łańcuchów huśtawek i połączeń śrubowych, wymiana paneli ogrodzeń, sprzątanie całego terenu placu (w tym usuwanie niedopałków, porzuconych opakowań, papierów itp.), opróżnianie koszy na odpady. Podobne prace prowadzone są również na terenie wybiegów dla psów.Na całoroczne utrzymanie czystości w mieście przeznaczone jest ok. 5 mln zł.Warto wiedzieć:W mieście sprzątane jest ok. 460 681 m2 chodników; 827 przystanków, śmieci usuwane są systematycznie z 2.116 koszy ulicznych