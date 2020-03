Komunikat marszałka województwa w związku z epidemią COVID-19

Marszałek województwa Piotr Całbecki/fot. Archiwum

Na mocy specustawy cztery marszałkowskie lecznice otrzymały dodatkowe środki z budżetu państwa - łącznie 5 milionów złotych. Pieniądze te są przeznaczone na aparaturę używaną w intensywnej terapii, urządzenia i odczynniki do diagnostyki laboratoryjnej, środki ochrony osobistej dla personelu medycznego i zakażonych pacjentów - m.in. maski z zestawem filtrów i kombinezony - oraz środki dezynfekcyjne.

Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii kupi respirator transportowy, zestaw do oksydacji zewnątrzustrojowej, urządzenie do terapii nerkozastępczej i pulmonologiczną karetkę transportową. Dodatkowe środki trafiły Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Bydgoszczy. Lecznica także kupuje zestaw do oksydacji zewnątrzustrojowej i respirator oraz ambulans. Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu, który posiada w swojej strukturze szpital zakaźny, wzbogaci się m.in. o respiratory i izolatory transportowe.



Kujawsko-Pomorska e-Szkoła rusza w poniedziałek o godz. 10.00 rano, a od wtorku nadawać będzie codziennie 6 półgodzinnych lekcji online - wykładów, pokazów, warsztatów - z przerwami na pytania i dyskusję. Program przygotowują wspólnie wszystkie kujawsko-pomorskie centra edukacji nauczycieli, zajęcia będą prowadzić najwyższej klasy nauczyciele specjaliści. Startujemy z lekcjami dla ósmoklasistów i maturzystów, bo to oni mogliby ponieść największe straty wynikające z zamknięcia szkół. Szkołę będziemy rozwijać o kolejne klasy szkół podstawowych i średnich, w tym liceów i szkół zawodowych oraz branżowych.



Program zajęć i adres strony internetowej podanie zostanie w piątek 13 marca.



Nad wsparciem dla przedsiębiorców, których mogą dotknąć związane z COVID-19 zawirowania rynkowe, a także wywołana kwarantanną lub chorobą absencja pracowników, pracują samorządowe wojewódzkie spółki celowe: Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju (KPFR), Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy (KPFP), Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych (KPFPK) i Exea Data Center (w strukturze Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego). KPFP ma do dyspozycji ofertę bardzo konkurencyjnych pożyczek obrotowych. (Fundusz Rozwoju przygotowuje się do przekazania Funduszowi Pożyczkowemu dodatkowej kwoty 10 milionów złotych na ten cel.) Jest też gotowy, by elastycznie, traktując każdy przypadek indywidualnie, w porozumieniu z klientem korygować harmonogram spłat. Fundusz Poręczeń Kredytowych będzie przedłużał ważność udzielanych przedsiębiorcom poręczeń jeśli banki zdecydują się wydłużyć okres kredytowania lub czasowo zawiesić spłaty wobec ich klientów.



Bardzo interesująca wydaje się oferta wsparcia przygotowywana przez informatyków Exea Data Center. Są oni gotowi do wszechstronnej pomocy przedsiębiorcom - od utrzymania firmowych systemów informatycznych, poprzez zabezpieczenie danych, po stworzone na miarę narzędzia do pracy zdalnej. Więcej informacji o przygotowaniu organizacji / firmy do utrzymania ciągłości działania: https://exea.pl/czy-twoja-firma-jest-gotowa-do-zdalnej-pracy/ Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu biznes@exea.pl oraz 48 56 699 54 11.



W tym trudnym czasie musimy pamiętać o naszych seniorach. Wspólnie z żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej pracujemy nad rozwiązaniem, które pozwoli nam zaopiekować się osobami starszymi, korzystającymi dotąd z domów dziennego pobytu, w ich środowiskach domowych (które zawiesiły działalność). Chodzi przede wszystkim o dowożenie im posiłków oraz ewentualną pomoc przy codziennych czynnościach.



W tym trudnym czasie apeluję do mieszkańców województwa kujawsko - pomorskiego aby nie zapominali o seniorach i osobach niesamodzielnych . Teraz bardzo ważna jest sąsiedzkie wsparcie i solidarność.