Od czwartku z powodu zagrożenia epidemią koronowirusa zawieszone zostaną zajęcia we wszystkich uczelniach wyższych w kraju, również w naszym regionie.

Jako pierwszy w woj. kujawsko -pomorskim przerwę w zajęciach zarządził od dziś rektor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, co większość studentów, mieszkańców domów studenckich skłoniło do powrotu do domów rodzinnych.Od środy aż do 27 marca zawieszone są także wszystkie zajęcia oraz wszystkie inne wydarzenia o charakterze otwartym, organizowane przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. – Termin może ulec przedłużeniu - zastrzega uczelnia. UKW wprowadził także zakaz wyjazdów zagranicznych i ograniczenie odwiedzin w akademikach. Do budynków będą wpuszczane tylko osoby, które w nich mieszkają. Osoby z zewnątrz nie będą mogły wchodzić do domów studenckich.Wstrzymane zajęcia, zamknięte akademiki, biblioteka i studencki klub Od Nowa – tak Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu reaguje na zalecenia rządu. Uczelnia odwołała też zaplanowany w kwietniu jubileuszowy bo 20. Toruński Festiwal Nauki i Sztuki. Nie zapadła jeszcze decyzja w sprawie juwenaliów, które tradycyjnie organizowane są w maju. Jak informuje rzecznik uczelni dr Marcin Czyżniewski wybory, nowego rektora odbędą się w czwartek, ale z obostrzeniami.