Polska odniosła międzynarodowy sukces na Olimpiadzie Kulinarnej IKA w Stuttgarcie. Rękę do tego sukcesu przyłożyli także mieszkańcy regionu - w grupie juniorów bydgoszczanie Kamil Poćwiardowski i Adam Rzęski oraz senior Michał Świerad. Chłopacy wywalczyli srebro!

Dla Michała Świerada to pierwsza taka nagroda. Na co dzień zajmuje się prowadzeniem szkoleń cukierniczych, głównie na terenie gminy Inowrocław. Oprócz jego grupy, srebrny medal zdobyła również drużyna juniorów, w której znajdowali się dwaj bydgoszczanie: Kamil Poćwiardowski i Adam Rzęski. Kucharzy wytypowało do konkursu Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szefów Kuchni i Cukierni.- Głównym zadaniem tej kulinarnej rywalizacji było pokazanie narodowej kuchni, ale także dostosowanie swojej propozycji do wymogów jury - mówili Kamil Poćwiardowski (cukiernik) i Adam Rzęski (kucharz.).- Łosoś z salsą z ogórka, krokiet ziemniaczany, majonez jabłkowy, kaczka - kartacz z mięsem z kaczki, ravioli z dyni z żelem z porzeczki - wymienia konkursowe menu Adam Rzęski.O cukierniczych cudach mówi Kamil Poćwiardowski.- Sernik opiekany jak krem brulee, do tego ptyś w nowoczesnej formie z kruszonką i z żelem z owoców leśnych, lody wiśniowe, krem chantilly na białej palonej czekoladzie, salsa z pomarańczy...Udział w olimpiadzie międzynarodowej to spore wyzwanie...- Przygotowaliśmy się do tego wyzwania niemal cały rok, osiem, dziewięć miesięcy. Na początku jeździliśmy raz, dwa razy w miesiącu do instytutu Selgrosu do Warszawy. Później, im bliżej olimpiady, tym ta częstotliwość wyjazdów się zwiększała. Na przygotowanie od podstaw wszystkich potraw na olimpiadzie mieliśmy 5 godzin, później były dwie godziny na tzw. wydawkę. Trzeba było przygotować 60 porcji przystawki, 60 głównego dania i 60 deserów. Bycie jurorem na takim konkursie to także wielkie wyzwanie...(...)Olimpiada w Stuttgarcie była już 25. edycją imprezy. Polskę po raz pierwszy w historii reprezentowały dwie drużyny – seniorów i juniorów. Na to wydarzenie przyjechało dwa tysiące kucharzy i cukierników z ponad 60 krajów. To największe tego typu branżowe spotkanie na świecie.Więcej w materiale Jolanty Fischer