Senior z zanikami pamięci został odnaleziony w Janikowie przez dzielnicowego. Zdjęcie ilustracyjne./fot. Pixabay

Podczas czwartkowej (05.03.) służby, dzielnicowy st. asp. Waldemar

Zwierzyński odebrał anonimowy telefon o schorowanym mężczyźnie, który spaceruje z psem w rejonie ul. Dworcowej w Janikowie...

Mężczyzna miał, zdaniem zgłaszającego, wyglądać na zagubionego. Policjant we wskazanym miejscu nie zastał już opisywanej osoby. Patrolował jednak nadał pobliskie ulice, wypatrując seniora.

Jego nieustępliwość zakończyła się sukcesem. Na jednej z ulic dzielnicowy zauważył starszego mężczyznę z psem. Pan ten podał policjantowi jedynie swoje imię i część adresu twierdząc, że więcej niestety nie pamięta. Dzielnicowy ustalił adres seniora i zawiózł go do domu.



W mieszkaniu czekała na zagubionego żona. Okazało się, że 86-letni mężczyzna miał wyjść tylko na chwilę przed blok z psem i się nie oddalać. Stało się jednak inaczej. Dzięki troskliwemu i dociekliwemu dzielnicowemu na szczęście bezpiecznie trafił do domu.