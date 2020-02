Czynione są przygotowania do przełożenia ruchu z DK5 na jedną jezdnię S5. To umożliwi dokończenie inwestycji.

między 24 a 26 lutego.

Trwają intensywne przygotowania do przełożenia ruchu z obecnej drogi krajowej nr 5 na jedną jezdnię budowanej drogi ekspresowej S5 między węzłem Żnin Północ (Jaroszewo) a Szubinem Północ na odcinku ok. 18 km. Ruch będzie odbywał się według tymczasowej organizacji ruchu, dwukierunkowo. Będzie tam obowiązywał zakaz wyprzedzania oraz ograniczenie prędkości do 70 km/h, a miejscami przy jednopoziomowych skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych do 50 km/h. Przełożenie ruchu umożliwi dokończenie prac przy drugiej jezdni drogi ekspresowej, której przebieg koliduje z obecną drogą krajową nr 5.Obecnie trwają ostatnie prace przygotowawcze i dokonywane są odbiory. Planujemy, żeruch może zostać przełożony – o ile zostaną pomyślnie przeprowadzone wszystkieczynności i uzyskane zgody –W województwie kujawsko-pomorskim droga ekspresowa S5 ma mieć łącznie 130 kmdługości i została podzielona na 7 odcinków realizacyjnych. Pod koniec ubiegłego rokukierowcom udostępniono dwa odcinki ekspresówki odc. 7 od granicy województwa doŻnina Północ (Jaroszewo) oraz między węzłami Bydgoszcz Opławiec (Tryszczyn) –Bydgoszcz Północ (Aleksandrowo). Trwają prace budowlane na odcinku 6 Żnin Północ –Szubin Północ i 4 Bydgoszcz Błonie (Białe Błota) – Bydgoszcz Opławiec (Tryszczyn).Zakończenie prac na obu odcinkach planowane jest tym roku.Na trzech odcinkach S5 trwają procedury przetargowe. W najbliższym czasie może byćpodpisana umowa na dokończenie odc. 5 Szubin Północ – Bydgoszcz Błonie (Białe Błota).Obecnie odbywa się kontrola uprzednia Urzędu Zamówień Publicznych (standardowaprocedura przy dużych przetargach).Obecnie są sprawdzane oferty i równolegle aktualizowane są programy inwestycyjne (były wyższe oferty niż kwota, która zamierzał przeznaczyć zamawiający) na odcinkach 1 Nowe Marzy – Świecie Południe (Dworzysko) i 2 Świecie Południe – Bydgoszcz Północ(Aleksandrowo).