Kompletnie pijany kierowca po wjechaniu na wygrodzony teren miejsca zdarzenia drogowego uderzył w radiowóz, a następnie najechał na idącego chodnikiem policjanta. Funkcjonariusz z obrażeniami ciała trafił do szpitala w Bydgoszczy.

Wczoraj (16.02.20) przed 21 dyżurny nakielskiej policji został powiadomiony o zdarzeniu drogowym z udziałem pieszego i auta osobowego, do jakiego doszło w miejscowości Występ. Czynności na miejscu zdarzenia wykonywali policjanci „drogówki”, straż pożarna oraz służby medyczne. Miejsce kolizji było odpowiednio oznaczone, pojazdy służb stojące na drodze były oświetlone, a ruchem kierowała straż pożarna.Około 21.30 jadący od strony Nakła kierowca peugeota najpierw zlekceważył sygnały wydawane przez strażaków, po czym omijając wozy służb uderzył w radiowóz, a następnie wjechał na chodnik, gdzie potrącił policjanta. Funkcjonariusz nie miał żadnych szans zauważenia nadjeżdżającego peugeota, gdyż był zwrócony plecami do kierunku, z którego auto nadjechało.Policjant z poważnymi obrażeniami ciała został przetransportowany do szpitala w Bydgoszczy. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, jednak przebywa w szpitalu.Peugeotem kierował 61-letni mieszkaniec Nakła. Kierowca miał w organizmie 2 promile alkoholu, dlatego został zatrzymany w policyjnym areszcie. W najbliższym czasie zapadną dalsze decyzje w tej sprawie.