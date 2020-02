Dr hab. Stanisław Burdziej, socjolog z UMK w Toruniu, który był gościem dzisiejszej Rozmowy dnia Polskiego Radia PiK, mówił, komentując reformę sądownictwa, że jeśli się próbuje przeprowadzać jakiekolwiek reformy, to zawsze ponosi się ich polityczne koszty.

– Robienie reform zawsze kosztuje, to że się próbuje robić reformy to nie gwarantuje, że one się udadzą. Jednak jeśli się nie próbuje reformować istotnych dla obywateli obszarów życia społecznego, to się wtedy nie płaci tej ceny jaką jest ewentualne niepowodzenie, bądź naruszenie istniejących interesów – powiedział Stanisław Burdziej.