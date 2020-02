Są młodymi lekarzami, pomagają ubogim, my też możemy pomóc

Bydgoscy uczniowie chcą wesprzeć działającą w mieście przychodnię studencką, która za darmo pomaga ubogim i bezdomnym.

W poniedziałek (17.02) młodzież rozpoczyna zbiórkę artykułów medycznych, które przekazane zostaną młodym lekarzom. Wesprzeć akcję może każdy. Inicjatorem zbiórki są uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych.– Do udziału w akcji udało się namówić także uczniów z innych szkół – mówi Anetta Kokoszewska, opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu w „budowlance”.W zbiórce biorą udział także:Zespół Szkół Chemicznych, XI Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego, Zespół Szkół Samochodowych, Zespół Szkół Budowlanych, Zespół Szkół Spożywczych, Zespół Szkół Handlowych, Zespół Szkół Mechanicznych nr 1, VI LO, I LO.Przychodnia Studencka „Otwarte Drzwi” działa przy Bazylice przy al. Ossolińskich. Została powołana z inicjatywy studentów Collegium Medicum zrzeszonych w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Studentów Medycyny IFMSA Poland. To miejsce, gdzie przyszli lekarze pod okiem profesjonalistów pomagają bezdomnym i ubogim. Przychodnia czynna jest w poniedziałki od 16:30 do 18:00.Zbiórkę swoim patronatem objął prezydent Bydgoszczy, Rafał Bruski.