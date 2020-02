Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty nie zgodził się na zmiany, dotyczące podstawówek w Mamliczu i Barcinie, które planował wprowadzić burmistrz Barcina.

Uchwałą Rady Miejskiej Barcina Szkoły Podstawowe w Mamliczu i nr 1 w Barcinie miały stać się filiami z klasami 1-3 barcińskiego zespołu szkół. W ten sposób gmina chciała zaoszczędzić co najmniej milion złotych. Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty nie podzielił ekonomicznych argumentów gminy i nie wyraził na to zgody.Mieszkańcy protestujący przeciwko - ich zdaniem praktycznej likwidacji szkół - są szczęśliwi, że obie udało się uratować.- To szkoła od pokoleń, moi rodzice się tu uczyli, ja się uczyłam, a teraz moje dzieci – mówiła matka jednego z uczniów z Mamlicza.- Ta szkoła jest tu od kiedy tylko Barcin powstał. To jest nasza chluba, nie wyobrażam sobie, że mogłaby być zamknięta – mówiła mieszkanka Barcina.Decyzja kuratora jest ostateczna.