Prof. Ryszard Tadeusiewicz odebrał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

Naukowiec jest zasłużony dla rozwoju informatyki, biocybernetyki, inżynierii biomedycznej, automatyki oraz robotyki. Nadanie godności odbyło się podczas uroczystego posiedzenia Senatu UTP. – To ogromne wyróżnienie, że w naszej społeczności akademickiej jest od dziś tak zasłużona osoba - mówił rektor uczelni prof. Tomasz Topoliński.Prof. Ryszard Tadeusiewicz sześciokrotnie zapoczątkowywał w Polsce nowe kierunki badań naukowych. Wypromował łącznie 75 doktorów, recenzował ponad 300 rozpraw doktorskich i prawie 200 rozpraw habilitacyjnych. Opracowywał dwanaście wniosków o nadanie tytułu doktora honoris causa, w tym między innymi laudację dla Ojca Świętego Jana Pawła II.Doctor honoris causa, czyli „doktor dla zaszczytu” to akademicki tytuł honorowy nadawany przez uczelnie osobom szczególnie zasłużonym dla nauki i kultury. Bydgoski UTP nadał go dotychczas 16 osobom.