Poseł Wiosny Krzysztof Gawkowski poinformował w Inowrocławiu o złożonej do budżetu państwa poprawce, przewidującej wsparcie zadłużonego na ponad 60 milionów złotych szpitala. Ma to być jednorazowa kwota w wysokości 5 milionów.

Jego zdaniem pozwoliłoby to na spłatę najpilniejszych długów.- Mieszkańcy Inowrocławia, ale też okolicznych miejscowości są w trosce czy szpital z powodu kiepskiej sytuacji finansowej nie będzie miał coraz większych kłopotów, czy wszystkie oddziały będą działały, a przede wszystkim czy w przyszłości nie grozi mu sytuacja, w której popadnie w takie tarapaty, że będzie go trzeba zamknąć. Tu nie wystarczy tylko pomóc starostwa i mówienie o programie restrukturyzacji, który dotyczy dwóch lat i kilkuset tysięcy zł. Potrzebne jest wsparcie dla szpitala, które pozwoli wyjść z wielomilionowych długów, ale w perspektywie najbliższej dekady i dlatego też postanowiłem zgłosić poprawkę do budżetu państwa, która dedykowałaby specjalne środki finansowe dla szpitala - taką jednorazową pomoc w wysokości 5 mln zł. Jeżeli posłowie będą w takich sprawach interweniowali, to te pieniądze rzeczywiście mogą się znaleźć, a jeżeli będą siedzieli cicho, to się okaże za 5 - 10 lat nie mamy kłopotów finansowych, tylko mamy zamknięcie szpitala, a do tego nie można dopuścić - mówił Krzysztof Gawkowski.Poseł Wiosny zaapelował do samorządów gmin, których mieszkańcy korzystają z usług inowrocławskiego szpitala o finansowe wsparcie lecznicy.