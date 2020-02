Numer 112 - nie dzwoń, gdy zgubisz PIN [wideo]

Fałszywe zgłoszenia - to wciąż bardzo duży problem, który mają Centra Powiadamiania Ratunkowego. Zwraca się na to uwagę przy okazji Europejskiego Dnia Numeru Alarmowego 112. Nowością w naszym kraju jest aplikacja, z której mogą korzystać niesłyszący.

Ratowanie życia i zdrowia, szybki kontakt z właściwymi służbami i sprawne udzielenie pomocy - tak w największym skrócie można opisać zadania, jakie ma do wykonania Centrum Powiadamiania Ratunkowego. W województwie kujawsko-pomorskim znajduje się ono w Bydgoszczy. Największy problem z jakim od lat borykają się operatorzy to fałszywe zgłoszenia - mówi kierownik centrum Radosław Bogusławski.- Wciąż borykamy się z ogromną ilością 70 proc. zgłoszeń niezasadnych. W ten dzień staramy się tłumaczyć wszystkim, jakie są zasady. Jeżeli nie ma zagrożenia życia, zdrowia ani bezpieczeństwa to należy zgłaszać się na komisariaty czy do wszelakich innych służb zajmujących się bezpieczeństwem - powiedział Radosław Bogusławski.Od tego roku z Centrum Powiadamiania Ratunkowego mogą kontaktować się niesłyszący i słabosłyszący. Umożliwia to specjalna aplikacja.- Pomaga powiadomić centra powiadamiania ratunkowego w przypadku, kiedy nie mamy możliwości skomunikować się głosowo. Mamy do czynienia z sygnaturami zagrożeń, w zależności od tego czy jest to pożar, kolizja drogowa czy zgłoszenie do pogotowia typu atak serca, duszności czy ciąża i takie zgłoszenie wędruje również do centrum powiadomienia ratunkowego, gdzie zostaje przekazany do odpowiednich służb - dodał Radosław Bogusławski.