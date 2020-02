6 kujawsko-pomorskich miast zyska obwodnice

Planowane daty przetargów to IV kwartał 2024 r. Grafika: www.gov.pl

Obwodnice Brześcia Kujawskiego, Kowalewa Pomorskiego, Kruszwicy, Lipna, Nowej Wsi Wielkiej oraz Strzelna znalazły się na liście rządowego programu budowy 100 obwodnic.

Celem programu jest poprawa bezpieczeństwa na drogach, wyprowadzenie ruchu z zatłoczonych miast, czystsze powietrze, mniejszy hałas i poprawa przepustowości sieci drogowej. Jego założenia opracowało Ministerstwo Infrastruktury.



- To bardzo dobra informacja dla województwa kujawsko-pomorskiego. Powstaną obwodnice, które obiecaliśmy w czasie kampanii wyborczej do parlamentu. Szczególnie cieszę się z obwodnicy Strzelna i Kruszwicy, o które bardzo walczyliśmy w ostatnim czasie. Powstaną też obwodnice Kowalewa Pomorskiego i Brześcia Kujawskiego, o które od wielu lat zabiegali samorządowcy i lokalni politycy. Mamy również Nową Wieś Wielką i Lipno. To kluczowe inwestycje. Myślę, że wszyscy mieszkańcy, którzy cierpią z powodu niedogodności komunikacyjnych bardzo się ucieszą z tych informacji. Przed nami okres budowy - skomentował wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz.



Planowane daty przetargów na budowę obwodnic w Kujawsko-Pomorskiem to IV kwartał 2024 r.



Według wstępnych szacunków wartość inwestycji, które zostaną zrealizowane w ramach programu 100 obwodnic to 28 mld zł. Program będzie realizowany w latach 2020-2030 – poinformował na konferencji minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.