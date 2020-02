Bieg sztafetowy na setną rocznicę powrotu Pomorza i Kujaw do Polski./fot. Elżbieta Rupniewska/UM Bydgoszcz Bieg sztafetowy na setną rocznicę powrotu Pomorza i Kujaw do Polski./fot. Elżbieta Rupniewska/UM Bydgoszcz

Z Torunia i z Bydgoszczy w piątek (07.02.) wystartował bieg sztafetowy do Pucka. To kolejna odsłona obchodów 100-lecia powrotu Pomorza i Kujaw do wolnej Polski. Uczestnicy sztafety mają do pokonania 240 kilometrów.

Maturzyści międzywojnia i wojny - jacy byli, o czym marzyli, jak poukładały się ich losy? [galeria] Kolejna książka o powrocie Bydgoszczy do Macierzy. Historia odmalowana na 200 stronach



- My jesteśmy w Gniewkowa, jesteśmy członkami Towarzystwa Gimnastycznego Sokół - mówi Karol Posadzy. - Mam zamiar biec do końca. Idea jest bardzo piękna i okazja niebywała, historyczna, związana z odzyskaniem niepodległości.



- Dla mnie ta ten bieg ma znaczenie symboliczne - mówi Zbigniew Ostrowski, wicemarszałek województwa kujawsko - pomorskiego. - Mianowicie, sztafeta wystartowała dzisiaj, a 10 lutego będzie w Pucku, dokładnie w setną rocznicę aktu zaślubin generała Józefa Hallera z morzem. Piękne jest to, że w tej sztafecie biorą udział przedstawiciele Akademii Marynarki Wojennej, która miała swój rodowód i w Toruniu, i w Bydgoszczy. Mało kto wie o tym, że w 1938 roku Akademia Marynarki Wojennej, która się wtedy nazywała Szkoła Podchorążych Marynarki Wojennej, została przeniesiona z Torunia do Bydgoszczy. Co dla mnie jest najważniejsze, że udało nam się tymi obchodami obudzić taką społeczną energię, energię taką bardzo obudowaną uczuciami patriotycznymi - podkreślał Zbigniew Ostrowski.



W wydarzeniu uczestniczy 10 drużyn biegackich, które składają się z 8 zawodników. Meta pierwszego etapu znajduje się w Warlubiu (powiat świecki). Kolumny sztafetowe połączą się w Unisławiu (powiat chełmiński)i stamtąd będą podążać w kierunku Pucka. Drugi etap zakończy się w sobotę 8 lutego w Pruszczu Gdańskim. Trzeci w niedzielę 9 lutego na rynku w Pucku.



Następnego dnia uczestnicy sztafety wezmą udział w obchodach 100-lecia zaślubin Polski z morzem i w paradzie rekonstrukcyjnej odtwarzającej przybycie generała Hallera oraz oficjalnych uroczystościach państwowych z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy. Piątkowy bieg w Toruniu otworzyli marszałek Piotr Całbecki i wicemarszałek Zbigniew Sosnowski, a bydgoski w Starym Fordonie - wicemarszałek Zbigniew Ostrowski i zastępca prezydenta Bydgoszczy Michał Sztybel.- My jesteśmy w Gniewkowa, jesteśmy członkami Towarzystwa Gimnastycznego Sokół - mówi Karol Posadzy. - Mam zamiar biec do końca. Idea jest bardzo piękna i okazja niebywała, historyczna, związana z odzyskaniem niepodległości.- Dla mnie ta ten bieg ma znaczenie symboliczne - mówi Zbigniew Ostrowski, wicemarszałek województwa kujawsko - pomorskiego. - Mianowicie, sztafeta wystartowała dzisiaj, a 10 lutego będzie w Pucku, dokładnie w setną rocznicę aktu zaślubin generała Józefa Hallera z morzem. Piękne jest to, że w tej sztafecie biorą udział przedstawiciele Akademii Marynarki Wojennej, która miała swój rodowód i w Toruniu, i w Bydgoszczy. Mało kto wie o tym, że w 1938 roku Akademia Marynarki Wojennej, która się wtedy nazywała Szkoła Podchorążych Marynarki Wojennej, została przeniesiona z Torunia do Bydgoszczy. Co dla mnie jest najważniejsze, że udało nam się tymi obchodami obudzić taką społeczną energię, energię taką bardzo obudowaną uczuciami patriotycznymi - podkreślał Zbigniew Ostrowski.W wydarzeniu uczestniczy 10 drużyn biegackich, które składają się z 8 zawodników. Meta pierwszego etapu znajduje się w Warlubiu (powiat świecki). Kolumny sztafetowe połączą się w Unisławiu (powiat chełmiński)i stamtąd będą podążać w kierunku Pucka. Drugi etap zakończy się w sobotę 8 lutego w Pruszczu Gdańskim. Trzeci w niedzielę 9 lutego na rynku w Pucku.Następnego dnia uczestnicy sztafety wezmą udział w obchodach 100-lecia zaślubin Polski z morzem i w paradzie rekonstrukcyjnej odtwarzającej przybycie generała Hallera oraz oficjalnych uroczystościach państwowych z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy.