Policjanci z Komisariatu Policji Bydgoszcz-Błonie zwracają się z prośbą o pomoc w identyfikacji. Osoby zarejestrowane na monitoringu mogą mieć związek z kradzieżami pieniędzy w sklepach na Osowej Górze, na Jarach i na Błoniu.

Kryminalni z bydgoskiego Błonia prowadzą dochodzenie w sprawie kradzieży. Zdarzenia miały miejsce 25 stycznia 2020 roku w Bydgoszczy.Jeden ze sprawców, wykorzystując nieuwagę pracowników sklepu, ukradł pieniądze w trzech sieciowych sklepach na terenie bydgoskich osiedli: Osowa Góra, Jary oraz Błonia. Sprawca nie działał jednak sam. We wszystkich zdarzeniach uczestniczyły te same osoby.Jedna absorbowała uwagę ekspedientek, natomiast druga chodziła po sklepie i stała na tzw. czatach. Najprawdopodobniej osoba, która obserwowała sytuację w sklepie, była w stałym kontakcie telefonicznym ze sprawcą kradzieży pieniędzy za pomocą bezprzewodowych słuchawek.Policjanci zbierają wszelkie informacje mogące przyczynić się do identyfikacji osób przedstawionych na zdjęciach i filmie. Na wieści czekają pod numerem telefonu 52-588-13-71, a także całodobowo pod numerami 52-588-13-59 lub 112.