Miasta bez smrodu spalin, czy to możliwe? Naukowcy sądzą, że tak

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy wraz z Pomorską Grupą Konsultingową opracują strategię rozwoju elektromobilności w mieście.

Współpraca polegać ma m.in. na prowadzeniu wspólnych działań w szczególności w zakresie doradztwa i usług dla jednostek samorządu terytorialnego oraz w zakresie projektowania, koordynacji i realizacji wspólnych badań i przedsięwzięć.UTP w Bydgoszcz, jako największa uczelnia techniczna w regionie kujawsko-pomorskim, chce rozszerzyć swój wpływ na otoczenie społeczno-gospodarcze. Pozytywne przykłady praktycznej współpracy pomiędzy UTP oraz miastem Bydgoszcz są już widoczne w przestrzeni miejskiej. To na przykład prace studentów wzornictwa naszej uczelni.W latach 2017-2019 wartości zarejestrowanych zleceń usług badawczych i eksperckich świadczonych przez UTP (prace badawcze, specjalistyczne szkolenia oraz opinie o innowacyjności) na rzecz lokalnych, ogólnopolskich, a także zagranicznych przedsiębiorców przez laboratoria uczelni wyniosły ponad 22,5 mln złotych.Biorąc pod uwagę potencjał naukowo-techniczny uczelnia chce szerzej oddziaływać i współpracować z jednostkami samorządu terytorialnego. Współpraca ta nie powinna ograniczać się tylko do kształcenia kadr inżynierskich. Te plany pomoże zrealizować współpraca z bardzo doświadczoną w tym zakresie firmą jaką jest PGK SA.Pierwsze efekty wspólnych działań już są. Samorząd Bydgoszczy przystępuje do przygotowania programu rozwoju elektromobilności do 2030 roku. W ramach Programu Rozwoju Elektromobilności GEPARD miasto pozyskało 100 tysięcy dofinansowania na opracowanie „Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Miasta Bydgoszczy do 2030 roku”.W postępowaniu został juz wyłoniony wykonawca tego zadania. Opracowaniem dokumentu zajmie się Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, a konkretnie Spółka Celowa UTP sp. z o.o. Spółka Celowa UTP będzie liderem konsorcjum realizującym to zadanie wspólnie z Pomorską Grupą Konsultingową SA.Zarówno UTP w Bydgoszczy oraz PGK SA mają nadzieję, że wykorzystanie potencjału naukowo-badawczego pracowników uczelni oraz doświadczenia wiodącej w regionie firmy consultingowej pozwoli opracować wzorcowy dokument w zakresie strategii elektromobilności dla miasta Bydgoszczy.Spółka Celowa UTP sp. z o.o. jest spółką, w której 100% udziałów należy do Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Powołana ona została zgodnie z Art. 86. ust. 1 oraz Art. 86. ust. 5.2 Ustawy „Prawo o Szkolnictwie Wyższym”. Spółka Celowa UTP sp. z o.o. promuje potencjał naukowo-badawczy UTP oraz koordynuje powoływanie spółek typu spin-off oraz wspiera powoływanie spółek typu spin-out w ramach których są komercjalizowane badania realizowane na uczelni.Pomorska Grupa Konsultingowa SA z siedzibą w Bydgoszczy funkcjonuje na rynku usług doradczych od 1994 roku. Główna działalność Spółki koncentruje się na sektorze publicznym. Realizuje projekty w kilku wiodących obszarach:Koordynowanie działań na rzecz optymalizacji kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej i gazu ziemnego - organizacja tzw. grup zakupowych (firma wsparła ponad 500 jednostek samorządu terytorialnego, spółek komunalnych i jednostek posiadających osobowość prawną).Opracowywanie audytów parametrów dystrybucji energii elektrycznej (firma od 2010r. wykonała około 3 tysięcy takich analiz).Opracowywanie audytów energetycznych budynków, które są podstawą do ubiegania się o dotacje na działania termomodernizacyjne.Realizacja doradztwa we wdrażaniu dokumentów strategicznych takich jak: Plany Gospodarki Niskoemisyjnej czy Programy Ograniczenia Niskiej Emisji, gdzie istotą jest zapewnienie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.Organizacja szkoleń oraz konferencji z obszaru zagadnień związanych z ochroną środowiska i odnawialnymi źródłami energii (OZE).Realizacja innych usług finansowych, analiz i opracowań.