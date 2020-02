Wiedza o przyrodzie w ferie? W Osiu nie ma z tym problemu!

Poznają zwyczaje zwierząt, rozpoznają ich ślady i uczą się im pomagać. Dzieci ze szkolnego koła Caritas w Osiu spędzają w ten sposób drugi tydzień ferii.

– Uczymy też w jaki sposób my powinniśmy się zachować, żeby w lesie nie pozostawiać po sobie śladów. Poznajemy sposoby pomagania ptakom – mówi Marlena Wojciechowska, Zielony edukator.– Te zajęcia integrują dzieci. Jest to też odpoczynek od telefonów i innych podobnych rzeczy. Sporo można dowiedzieć się również o ochronie środowiska – mówi Henryk Porażyński, katecheta, ze Szkoły Podstawowej w Osiu.Dzisiejsze zajęcia zorganizowano we Wdeckim Parku Krajobrazowym.