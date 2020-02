Włocławek będzie czerpał energię ze słońca. Miasto przeznaczy w tym roku blisko 1 mln zł na montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej.

Za 3 miesiące panele solarne pojawią się na dachach Browaru B. Mają produkować znaczącą część energii elektrycznej zużywanej przez Centrum Kultury. Gdzie jeszcze zostaną zamontowane takie instalacje?– Będzie to Zespół Szkół Elektrycznych, urząd miasta i przyszły węzeł przesiadkowy. Mamy otwarty już przetarg na kolejne sześć obiektów użyteczności publicznej, gdzie mamy już wybranego projektanta. To jest Zespół Szkół Muzycznych, szkoły nr 10, 12, 14, Zespół Szkół Ekonomicznych i nasz Inkubator na Toruńskiej – powiedział Tomasz Celmer - dyrektor Wydziału Inwestycji we włocławskim ratuszu.Władze Włocławka chcą też budować farmy fotowoltaiczne. Na razie urzędnicy badają potencjał energetyczny i szukają terenu. Lokalizacja brana pod uwagę to Leopoldowo, czyli okolice Anwilu.