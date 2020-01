Utrudnienia na trasie łączącej Grudziądz z Olsztynem mogą potrwać ok. 6 godzin. Fot. Pixabay.com

Droga krajowa nr 16 jest zablokowana w Kłódce koło Grudziądza, gdzie rano ciężarówka wjechała do rowu. Trwa akcja wyciągania pojazdu. Policja wyznaczyła objazdy. Utrudnienia mogą potrwać ok. 6 godzin.

- Pojazd ciężarowy wjechał do rowu i częściowo wystaje na jezdnię. Trwa jego wyciąganie - poinformował dyżurny z bydgoskiego oddziału GDDKiA Karol Kończal.



W wyniku tego zdarzenia drogowego nikt nie odniósł obrażeń. Policja wyznaczyła objazdy przez Rogóźno. Utrudnienia na trasie łączącej Grudziądz z Olsztynem mogą potrwać ok. 6 godzin.



Utrudnienia również na drodze nr 80 Bydgoszcz - Toruń. W Pędzewie doszło do kolizji.



Z kolei do śmiertelnego wypadku doszło w Otorowie. Samochód wypadł z drogi i dachował. Zginęła pasażerka.